Il Museo dell’Emigrante nel Borgo di San Severino

(Di domenica 2 gennaio 2022) Dopo essere stato ospitato per diversi anni presso l’Istituto Scolastico di San, ilCasaCilentano ha trovato finalmente la sua sede naturale, in una abitazione del vecchiodi Sandi Centola, luogo simbolo dell’abbandono della terra cilentana da parte di migliaia e migliaia di cilentani, costretti a cercare fortuna in terre lontane. Il– frutto del gemellaggio con Hazleton , cittadina della Pennsylvania (USA), dove, nel secolo scorso, i nostri antenati trovarono lavoro nelle miniere di carbone – vuole essere un tributo a tutte le persone che presero parte a quell’ evento epocale, che cambiò le loro vite ed anche i paesi da cui erano partiti. Una testimonianza concreta della memoria e dell’identità del Cilento, da preservare e ...