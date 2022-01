Highlights e gol Maiorca-Barcellona 0-1 | Liga 2021 2022 VIDEO

Leggi su sportface

(Di domenica 2 gennaio 2022) Ilcon glie i gol di, sfida valida per la 19esima giornata della. Unirrimediabilmente rimaneggiato per le numerosissime assenze (ben 14) tra squalifiche e infortuni, ma soprattutto Covid. La giovanissima formazione schierata da Xavi Hernandez, però, è riuscita comunque ad imporsi di misura, per 0-1, grazie al gol di un giocatore di fatto destinato a lasciare la Catalogna. A realizzare il gol decisivo, infatti, al 44?, è stato Luuk de Jong con un colpo di testa su cross di Mingueza. In una partita di certo non esaltante, i padroni di casa hanno chiuso in un tentativo di forcing finale. Quasi nulli i tiri in porta, ma è ter Stegen a dover salvare tutto al 92? con una parata straordinaria su ...