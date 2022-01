Franca Sebastiani | chi era la moglie di Massimo Ranieri | “Un amore turbolento”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 2 gennaio 2022)è ladi: unimportante, maquello nato tra i due che hanno anche avuto una figlia. Andiamo per ordine: la prima ed unicaè stata Franchina, una ex cantante scomparsa a causa di un tumore pochi anni fa. Tra i due c’è stato un grandissimo; un sentimento forte suggellato anche dalla nascita nel 19871 della figlia Cristiana. Proprio la nascita della figlia è stata però una sorta di spartiacque tra i due: Franchina, nota giornalista e cantante nel mondo dello spettacolo, euna delle voci più belle e promettenti della musica italiana. Sono gli anni d’oro di, anni in cui il cantautore napoletano ...