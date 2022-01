Fiorentina | secondo calciatore positivo al Covid-19

(Di domenica 2 gennaio 2022) Altronella. I tamponi effettuati al gruppo squadra nella giornata di domenica 2 gennaio hanno fatto emergere infatti anche la positività al-19 di ungiocatore. Ilin questione non ha avuto contatti con la squadra e dunque il resto del gruppo non andrà in isolamento. Il contagio è infatti avvenuto al di fuori del centro sportivo, dal momento che ilviola ha trascorso questi giorni di festa con alcuni familiari, risultati anche anch0essi positivi in giornata. SERIE A: L’ELENCO DEI GIOCATORI POSITIVI AL-19 SportFace.

Commenta per primo Come appreso da Calciomercato.com , laha rilevato un altro caso di positività al Covid tra i suoi giocatori . Ilpositivo dopo il rientro dalle vacanze natalizie non ha avuto contatti con il resto della squadra, ...quanto riporta primocanale.it , due obiettivi di mercato del Grifone appaiono più lontani: ... e Riccardo Orsolini : sull'ascolano ci sono sia Lazio che, ma Mihajlovic potrebbe ...Altro calciatore positivo nella Fiorentina. I tamponi effettuati al gruppo squadra nella giornata di domenica 2 gennaio hanno fatto emergere infatti anche la positività al Covid-19 di un secondo gioca ...Dusan Vlahovic via sicuramente a giugno? Non la pensa così Ciccio Graziani, che apre ad un clamoroso scenario di mercato.