Covid | aumento contagi Omicron | Israele verso l’immunità gregge

(Di domenica 2 gennaio 2022) Se, come probabile, anche inla varianteprovocherà un brevedi, e’ possibile che il Paese di oltre 9 milioni di abitanti raggiungadi. Lo ha detto in un’intervista il direttore del ministero della Salute israeliano Nachman Ash. Secondo quanto riporta l’agenzia Reuters, l’dei casi giornalieri potrebbe a livelli record anche in poche settimane: Il costo sara’ un gran numero di origini – ha detto Ash parlando alla radio – I numeri arrivare essere molto alti per raggiungeredi”, ha aggiunto. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Agenzia_Ansa : Nelle prossime due settimane, secondo l'Iss, è previsto un aumento dei casi di Covid, stabili tassi di ospedalizzaz… - Agenzia_Ansa : Il Sudafrica ha annunciato di aver superato il picco dell'ondata di Omicron senza un aumento significativo nel nume… - Agenzia_Ansa : Sudafrica, il picco dell'ondata di Omicron è stato superato senza un aumento significativo nel numero dei morti. I… - 70odietamo : @madforfree @AugustoMinzolin @GaPe71 @mandaro61 @GiadaFazzalari @Capezzone Da questo grafico emerge che, sebbene i… - Marcel_Bel89 : Covid: Liguria, ancora in aumento ricoverati, costanti Intensive -

Trentino: 408 nuovi contagi e nessuna vittima Nessun decesso madei ricoveri peroggi in Trentino dove si registrano 408 nuovi contagi. "Ieri ci sono stati 15 nuovi ricoveri mentre le ...... con il 22% dei posti occupati perin terapia intensiva - oltre la soglia limite del 20 - e ... la situazione dei contagi in Italia: la mappa e i grafici interattivianche in Lombardia - ...Nuovi contagi da Covid in ribasso, ma per via soprattutto dei pochi tamponi processati rispetto ai giorni scorsi . Nelle ultime 24 ore in Italia ...Ministero Salute, in aumento tasso positività e ricoveri. Poco più di 61mila i nuovi casi - picenotime.it - IT ...