Atp Cup | doppio azzurro ko L' Australia completa la rimonta

(Di domenica 2 gennaio 2022) John Peers e Luke Savilleno labattendo Matteo Berrettini e Simone Bolelli per 6 - 3 7 - 5. Un successo che ribalta la vittoria iniziale di Jannik Sinner su Max Purcell e consente all'...

Contro due ottimi interpreti del doppio probabilmente si sarebbe dovuto andare sulla coppia più sicura, ovvero quella composta da Fabio Fognini e Simone Bolelli, che hanno giocato anche molte volte ...2022, Italia - Australia 1 - 1: Matteo Berrettini perde in 2 set con De Minaur, ora doppio decisivo " OA SportEsordio amaro per l’Italia del tennis all’ATP Cup 2022: l’Australia di De Minaur sconfigge 2-1 gli azzurri, rendendo vana l’affermazione di Sinner nel primo incontro. Esordio con sconfitta per ...Martedì 4 gennaio dalle 00.00 italiane: è questo quanto c'è da sapere in fatto di orario per la prossima sfida che attende l'Italia nell'ATP Cup 2022, torneo per nazioni riservato a 16 compagine tenni ...