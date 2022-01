Assegno unico figli 2022: cos’è, come funziona, a chi spetta e come fare domanda dal 1 gennaio 2022 (Di domenica 2 gennaio 2022) Assegno unico 2022. Con l’inizio del nuovo anno è partito, nella giornata di ieri 1 gennaio 2022, anche il cosiddetto Assegno unico universale per i figli a carico. Dunque, sarebbe già possibile presentare le domande presso l’INPS, ma i primi pagamenti arriveranno solamente nel mese di marzo. Intanto che l’Assegno unico venga ben recepito e le domande siano inoltre in attesa della pratica, i lavoratori dipendenti potranno godere degli assegni consueti al nucleo familiare (ANF) e delle detrazioni per figli a carico. L’Assegno in questione sarà in sostituzione degli attuali bonus famiglia: bonus nucleo familiare, bonus bebè e il premio nascita di 800,00 ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 2 gennaio 2022). Con l’inizio del nuovo anno è partito, nella giornata di ieri 1, anche il cosiddettouniversale per ia carico. Dunque, sarebbe già possibile presentare le domande presso l’INPS, ma i primi pagamenti arriveranno solamente nel mese di marzo. Intanto che l’venga ben recepito e le domande siano inoltre in attesa della pratica, i lavoratori dipendenti potranno godere degli assegni consueti al nucleo familiare (ANF) e delle detrazioni pera carico. L’in questione sarà in sostituzione degli attuali bonus famiglia: bonus nucleo familiare, bonus bebè e il premio nascita di 800,00 ...

Advertising

elenabonetti : Da oggi parte l’assegno unico e universale, qui le informazioni per fare domanda: - ItaliaViva : Nato da un'idea formulata durante la Leopolda 2019 l'Assegno Unico e Universale è il primo tassello del #FamilyAct,… - elenabonetti : Il 2021 si chiude con l’Assegno unico e universale pubblicato in Gazzetta Ufficiale, un impegno che abbiamo preso e… - ApportunityIt : Da Assegno unico a Quota 102: l'abc delle novità del 2022 per lavoratori e famiglie | Sky TG24 - CorriereCitta : Assegno unico figli 2022: cos’è, come funziona, a chi spetta e come fare domanda dal 1 gennaio 2022 -