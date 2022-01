Ansia Covid in casa Juventus: due giocatori non si allenano a causa di un’influenza (Di domenica 2 gennaio 2022) La sfida del prossimo 6 gennaio tra Juventus e Napoli sarà senza alcun dubbio la partita degli assenti. Nelle due squadre sono tantissimi i giocatori in dubbio per il match, con gli azzurri che “vincono” la partita degli indisponibili. Anche in casa Juventus però c’è forte Ansia, soprattutto a causa Covid dopo la positività di Giorgio Chiellini e il cluster presente nella Juventus U-23. Due calciatori oggi non si sono allenati a causa di una non meglio precisata sindrome influenzale, con la paura che possa trattarsi di ulteriori casi Covid. Di seguito il rapporto del club: VENICE, ITALY – DECEMBER 11: Players of Juventus pose for photo prior the Serie A match between Venezia FC and ... Leggi su spazionapoli (Di domenica 2 gennaio 2022) La sfida del prossimo 6 gennaio trae Napoli sarà senza alcun dubbio la partita degli assenti. Nelle due squadre sono tantissimi iin dubbio per il match, con gli azzurri che “vincono” la partita degli indisponibili. Anche inperò c’è forte, soprattutto adopo la positività di Giorgio Chiellini e il cluster presente nellaU-23. Due calciatori oggi non si sono allenati adi una non meglio precisata sindrome influenzale, con la paura che possa trattarsi di ulteriori casi. Di seguito il rapporto del club: VENICE, ITALY – DECEMBER 11: Players ofpose for photo prior the Serie A match between Venezia FC and ...

