Alessandro Basciano si “paragona” a Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi commenta – VIDEO (Di domenica 2 gennaio 2022) Nella Casa del Grande Fratello Vip stiamo tutti rimpiangendo il formidabile cast dello scorso anno. Ecco perché, quando Alessandro Basciano si è paragonato a Pierpaolo Pretelli, Giulia Salemi non ha potuto fare altro che intervenire commentando su Twitter. Basciano si “paragona” a Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi commenta Basciano si paragona a Pierpaolo, poi prima... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di domenica 2 gennaio 2022) Nella Casa del Grande Fratello Vip stiamo tutti rimpiangendo il formidabile cast dello scorso anno. Ecco perché, quandosi èto anon ha potuto fare altro che intervenirendo su Twitter.si “” asi, poi prima... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

GrandeFratello : Grande Fratello ha messo in contatto Alessandro Basciano con la famiglia per una importante comunicazione che lo riguarda. #GFVIP - Pao00048690 : RT @Adamada11512344: Ma vi immaginate Alf0nso se dovesse uscire Basciano? Terza coppia su cui marciare fino a marzo distrutta in neanche un… - IsaeChia : #GfVip 6, Alessandro Basciano ridimensiona l’interesse per Sophie Codegoni: “L’attrazione l’ho avuta, però…” Parla… - blogtivvu : Alessandro Basciano si “paragona” a Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi commenta – VIDEO - VitaBuongiorno : RT @86_biancaneve: Raga posso dire? Non mi piace Alessandro Basciano come si atteggia, non solo con Soleil. Se ad un ex concorrente lo ave… -