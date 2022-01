Viabilità Roma Regione Lazio del 01-01-2022 ore 13 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 1 gennaio 2022)DEL 01 GENNAIOORE 13.20 GINA PANDOLFO BUON ANNO E BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLASUL FRONTE DELLA VIABILITA’ AL MOMENTO SPOSTAMENTI MINIMI SULLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO LE ALTRE NOTIZIE, IL TRASPORTO MARITTIMO DA OGGI E FINO AL 31 MARZO NUOVI ORARI IN VIGORE SUI COLLEGAMENTI FORMIA-PONZA E FORMIA VENTOTENE PER QUANTO CONCERNE GLI SPOSTAMENTI OLTRE ALL’OBBLIGO DI MASCHERINA FFP2 RICORDIAMO IL DECRETO LEGGE CON LE NUOVE MISURE PER IL CONTENIMENTO DELLA PANDEMIA DA COVID19 DAL 10 GENNAIO SINO AL TERMINE DELLO STATO DI EMERGENZA, E’ NECESSARIO IL GREEN PASS RAFFORZATO L’ACCESSO E L’UTILIZZO DI TUTTI I MEZZI DI TRASPORTO E’ TUTTO GINA PANDOLFO E ASTRAL INFOMOBILITA’ INFOMOBILITA’ VI RINNOVANO GLI AUGURI DI UN FELICE ANNO NUOVO IN CHIUSURA UN MESSAGGIODI SICUREZZA ...