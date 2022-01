Tour de Ski 2022, Federico Pellegrino 4° nelle qualifiche della sprint a Oberstdorf. 6 azzurri passano il turno (Di sabato 1 gennaio 2022) A Oberstdorf (Germania) si sono disputate le qualificazioni della sprint a tecnica classica valida per il Tour de Ski. Il turno preliminare della quarta frazione della prestigiosa competizione a tappe di sci di fondo ha aperto il 2022, come ormai da tradizione gli atleti sono abituati a trascorrere il Capodanno in pista. Sulle nevi tedesche i migliori 30 atleti hanno staccato il biglietto per la fase a eliminazione diretta (quarti di finale, semifinali, finali) che scatterà a partire dalle ore 12.00. Johannes Klaebo ha giganteggiato tra gli uomini, confermando il pronostico della vigilia. Il norvegese, già vincitore della sprint d’apertura a Lenzerheide e leader della classifica, ha ... Leggi su oasport (Di sabato 1 gennaio 2022) A(Germania) si sono disputate le qualificazionia tecnica classica valida per ilde Ski. Ilpreliminarequarta frazioneprestigiosa competizione a tappe di sci di fondo ha aperto il, come ormai da tradizione gli atleti sono abituati a trascorrere il Capodanno in pista. Sulle nevi tedesche i migliori 30 atleti hanno staccato il biglietto per la fase a eliminazione diretta (quarti di finale, semifinali, finali) che scatterà a partire dalle ore 12.00. Johannes Klaebo ha giganteggiato tra gli uomini, confermando il pronosticovigilia. Il norvegese, già vincitored’apertura a Lenzerheide e leaderclassifica, ha ...

