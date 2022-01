Salernitana | fondo svizzero presenta esposto a Procura di Salerno | aveva offerto di più di Iervolino

(Di sabato 1 gennaio 2022) Subito primo colpo di scena anel primo giorno dalla cessione dellache andrà a evitare l’esclusione del club dal campionato. Unalladella città campana, come rivelato all’Ansa, sta per essereto dal legale della società PVAM s.a., fiduciario delGlobal Pacific Capital Management doo,che si è visto rifiutare due offerte per l’acquisizione del club, entrambe superiori a quelle di Danilo, al quale i trustee hanno ceduto il club. A questo punto la palla passa ai tribunali e potrebbe non essere detta l’ultima parola sulla cessione del club. SportFace.

L'esposto alla Procura di un fondo svizzero Un esposto alla Procura della Repubblica di Salerno sulla cessione della Salernitana sta per essere depositato dal legale della societa' PVAM s.a., fiduciario del fondo Global Pacific Capital Management doo, che si è visto rifiutare due offerte per l'acquisizione del club, entrambe superiori a quelle di Danilo Iervolino, al quale i trustee hanno ceduto il club.