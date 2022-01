NBA | i risultati della notte 1° gennaio | LeBron James stratosferico | i Celtics battono i Suns | ok i Bulls e Mitchell

Leggi su oasport

(Di sabato 1 gennaio 2022)di Capodanno decisamente affollata per la NBA, visto che si sono disputate ben dieci partite del massimo campionato cestistico statunitense. I Bostonfirmano il colpaccio, espugnando la tana dei Phoenixper 123-108: crolla in casa la seconda forza a Ovest sotto i colpi di Jaelyn Brown e Marcus Smart (24 punti a testa) e la tripla doppia di Robert Williams (10 punti, 11 rimbalzi, 10 assist), mentre ai padroni di casa non sono bastati Devin Booker (22) e Cameron Johnson (20). I Chicagogli Indiana Pacers per 108-106 in un incontro punto a punto e risolto soltanto nel finale per merito di DeMar DeRozan (28 punti), Coby White (24) e Nikola Vucevic (15 punti e addirittura 16 rimbalzi) contro Caris LeVert (27) e Domantas Sabonis (24 punti e 14 rimbalzi): grazie a questo ...