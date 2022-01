Mattarella non offre soluzioni ai partiti e ora si fa sul serio (Di sabato 1 gennaio 2022) Nel suo ultimo discorso da Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella non toglie le castagne dal fuoco ai partiti e, fedele al ruolo che la Costituzione gli assegna, non dice una parola in più rispetto a quello che poteva dire. Aspettarsi che potesse andare diversamente era già di per sé illusorio. Le prime battute sono quelle rilevanti; Mattarella il suo compito l’ha terminato. E, anzi, ci consegna chiaramente l’immagine di una staffetta in cui il passaggio del testimone tra predecessori e successori non deve interrompersi per evitare che la corsa si arresti. Il discorso è asciutto, ma dentro c’è tutto. Il Presidente ha ricordato le vittime delle tragedie che hanno attraversato il paese, ha valorizzato gli esempi di patriottismo civile e il senso di responsabilità collettiva che ci hanno portato dagli eventi drammatici delle bare ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 1 gennaio 2022) Nel suo ultimo discorso da Presidente della Repubblica, Sergionon toglie le castagne dal fuoco aie, fedele al ruolo che la Costituzione gli assegna, non dice una parola in più rispetto a quello che poteva dire. Aspettarsi che potesse andare diversamente era già di per sé illusorio. Le prime battute sono quelle rilevanti;il suo compito l’ha terminato. E, anzi, ci consegna chiaramente l’immagine di una staffetta in cui il passaggio del testimone tra predecessori e successori non deve interrompersi per evitare che la corsa si arresti. Il discorso è asciutto, ma dentro c’è tutto. Il Presidente ha ricordato le vittime delle tragedie che hanno attraversato il paese, ha valorizzato gli esempi di patriottismo civile e il senso di responsabilità collettiva che ci hanno portato dagli eventi drammatici delle bare ...

