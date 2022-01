LIVE Tour de Ski 2022, Sprint Oberstdorf in DIRETTA: De Fabiani in finale! Laurent settima, Pellegrino non decolla. Trionfo Nepryaeva (Di sabato 1 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.29: Tra poco i protagonisti della finale maschile saranno ai cancelletti di partenza. C’è Francesco De Fabiani che ha già ottenuto il risultato massimo e che ora non ha nulla da perdere 13.23: Che rimonta di Natalia Nepryaeva che con un rettilineo finale sontuoso strappa la vittoria alla svedese Hagstroem che sembrava aver già vinto a poche centinaia dal traguardo. Terza piazza per la finalndese Matintalo. delusa di giornata la slovena Lampic che era la favorita della vigilia, quinta Myhrvold, sesta Sorina 13.18: Queste le protagoniste della finale femminile al via tra poco: Matintalo (Fin), Sorina (Rus), Hagstroem (Swe), Nepryaeva (Rus), Lampic (Slo), Myhrvold (Nor) 13.16: E’ FINALE PER FRANCESCO DE Fabiani! E’ terzo nella seconda ... Leggi su oasport (Di sabato 1 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.29: Tra poco i protagonisti della finale maschile saranno ai cancelletti di partenza. C’è Francesco Deche ha già ottenuto il risultato massimo e che ora non ha nulla da perdere 13.23: Che rimonta di Nataliache con un rettilineo finale sontuoso strappa la vittoria alla svedese Hagstroem che sembrava aver già vinto a poche centinaia dal traguardo. Terza piazza per la finalndese Matintalo. delusa di giornata la slovena Lampic che era la favorita della vigilia, quinta Myhrvold, sesta Sorina 13.18: Queste le protagoniste della finale femminile al via tra poco: Matintalo (Fin), Sorina (Rus), Hagstroem (Swe),(Rus), Lampic (Slo), Myhrvold (Nor) 13.16: E’ FINALE PER FRANCESCO DE! E’ terzo nella seconda ...

