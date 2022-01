La Salernitana è salva grazie a Danilo Iervolino fondatore dell’Università Telematica Unipegaso

(Di sabato 1 gennaio 2022) La Serie A rimane a 20 squadre. I trustee incaricati di cedere le quote societarie dellahanno accettato l’offerta di. L’imprenditore napoletano,, sarà il nuovo proprietario della società granata. L’ufficialità arriverà nella giornata di lunedì, al termine delle verifiche bancarie ma si è deciso di puntare su di lui per il futuro dellaha presentato un’offerta con annessa caparra del 5%. Proposta che è stata considerata la più vantaggiosa dai trustee Paolo Bertoli e Susanna Isgrò, che adesso potranno usufruire di una proroga di 45 giorni per definire l’iter burocratico e completare il passaggio di consegne. Oltre all’offerta per ...

Ultime Notizie dalla rete : Salernitana salva

La serie A della, dunque, è: da giovedì i granata riprenderanno il proprio cammino per provare a difendere la massima serie sul campo. Il 2022, dunque, segnerà ufficialmente la fine ...stata accettata l'offerta di Iervolino. Il responsabile dell'istituto scolastico privato che ha sedi in tutta Italia è il nuovo patron dellache così ha evitato in extremis l'esclusione dal campionato di calcio. Iervolino ha già dichiarato che l'obiettivo è quello di mantenere la serie A. Il presidente della lega calcio di ...La Serie A rimane a 20 squadre. I trustee incaricati di cedere le quote societarie della Salernitana hanno accettato l'offerta di Danilo Iervolino.I trustee incaricati di cedere le quote societarie della Salernitana hanno accettato l'offerta di Danilo Iervolino ...