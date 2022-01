Iniziare l’anno nuovo con i look di “Emily in Paris” (Di sabato 1 gennaio 2022) Emily in Paris ha riportato il suo brio glamour nella capitale francese e anche sui piccoli schermi dei telespettatori di Netflix. Il suo personaggio, così ingenuo e fortemente legato al fashion system, ha ancora una volta trasmesso l’amore per la moda tramite la scelta di outfit da copiare a vista d’occhio. Ad interpretare la protagonista è ancora una volta Lily Collins. Sono tantissimi gli spunti che Emily ci regala con la seconda stagione, arrivata in streaming sulla piattaforma il 23 dicembre 2021. E l’attrice ne aveva dato un assaggio già a novembre 2021, pubblicando via Instagram alcune immagini dal set. Il merito di così tanto glamour va a Patricia Field, la costumista di scena che ha reso Emily e tutti i personaggi della serie TV così fashion addicted. Lo stile glamour di Emily in ... Leggi su velvetmag (Di sabato 1 gennaio 2022)inha riportato il suo brio glamour nella capitale francese e anche sui piccoli schermi dei telespettatori di Netflix. Il suo personaggio, così ingenuo e fortemente legato al fashion system, ha ancora una volta trasmesso l’amore per la moda tramite la scelta di outfit da copiare a vista d’occhio. Ad interpretare la protagonista è ancora una volta Lily Collins. Sono tantissimi gli spunti checi regala con la seconda stagione, arrivata in streaming sulla piattaforma il 23 dicembre 2021. E l’attrice ne aveva dato un assaggio già a novembre 2021, pubblicando via Instagram alcune immagini dal set. Il merito di così tanto glamour va a Patricia Field, la costumista di scena che ha resoe tutti i personaggi della serie TV così fashion addicted. Lo stile glamour diin ...

Advertising

AC_Fuffi : Buon anno nuovo a tutti! Non vedo l'ora di trascorrere un altro fuffosissimo anno ad aiutare i miei amici sull'isol… - neuroniliberi : iniziare l'anno con #RenziFaiSchifo in tendenza son soddisfazioni a Rignano - LarryisthewayC : RT @TandiRi: Però Massimo poteva iniziare Perdere l’amore alle 23:57:14 così iniziavamo l’anno nuovo con SBATTERE LA TESTA MILLE VOLTE CONT… - itsneneviola : modo migliore per iniziare l’anno i feel blessed - thinkngspace : RT @TandiRi: Però Massimo poteva iniziare Perdere l’amore alle 23:57:14 così iniziavamo l’anno nuovo con SBATTERE LA TESTA MILLE VOLTE CONT… -

Ultime Notizie dalla rete : Iniziare l’anno Capodanno: quali cambiamenti fare per iniziare l'anno al meglio Grazia