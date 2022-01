In India almeno 12 persone sono morte nella calca in un tempio induista (Di sabato 1 gennaio 2022) In India almeno 12 persone sono morte e 13 altre sono state ferite nella calca in un tempio induista vicino a Katra, una cittadina del Jammu e Kashmir, nel nord-ovest del paese. Ogni giorno decine di migliaia di persone visitano Leggi su ilpost (Di sabato 1 gennaio 2022) In12e 13 altrestate feritein unvicino a Katra, una cittadina del Jammu e Kashmir, nel nord-ovest del paese. Ogni giorno decine di migliaia divisitano

