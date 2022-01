IL CANTANTE MASCHERATO | IL PROMO DI RAI1 SVELA LE PRIME NOVITÀ E CONFERME DELLO SHOW

(Di sabato 1 gennaio 2022) Ilappare supoco prima della Mezzanotte del 31 dicembre. Posizionamento strategico del nuovoquando gli italiani sono tutti suin attesa del brindisi di buon 2022. Inizia il cammino di avvicinamento a venerdì 11 febbraio quando si alzerà il sipario sulla terza edizionedi Milly Carlucci dove i protagonisti sono i vip mascherati. Su6 puntate e 12 maschere Lesono tante e alcune ve le abbiamo anticipate in esclusiva su BubinoBlog, a partire dal numero di puntate che saranno 6 e le maschere che come ci hato Milly Carlucci nell’intervista saranno 12, due in più. Ildel, con la ...

Grande interesse anche per gli 'smascheramenti' della seconda edizione de Ile sui rumor sul cast della nuova edizione de L'Isola dei Famosi , la prima nelle mani di Ilary Blasi. ...Il2022: Caterina Balivo confermata in giuria In attesa di vederla alla conduzione con un nuovo progetto, Caterina Balivo tra poche settimane sarà in tv. Infatti a febbraio prende ...Lo show di Milly Carlucci è stato riconfermato dalla Rai dopo il successo delle prime due edizioni, vinte da Teo Mammuccari e Red Canzian ...Il Cantante Mascherato, addio a due amatissimi giudici: al loro posto proprio lui per la felicità degli italiani ...