Fiumicino | si denuda e si masturba davanti a una ragazza Choc all’Isola Sacra

Leggi su ilfaroonline

(Di sabato 1 gennaio 2022)– E’ accaduto la sera del 30 dicembre, ma la notizia è rimasta riservata per un po’- Verso le 17,30 circa, su via Bruno Caleari (Villaggio Azzurro di), unatornando a casa ha parcheggiato come sempre la sua auto nei parcheggi tra il villaggio azzurro e il parco, dove c’è l’edicola. Mentre stava scaricando la spesa, si è accorta che c’era un uomo proprio accanto alla sua macchina che la fissava. D’istinto, non capendo la situazione, è risalita in macchina chiudendosi all’interno. L’uomo ha aggirato un albero vicino l’auto, si è abbassato i pantaloni e ha cominciato arsi mentre la guardava. Era un uomo di circa 50 anni, ben vestito (la descrizione dettagliata la omettiamo perché già nelle mani della polizia, alla quale spetta il compito di verificare, senza scatenare una pericolosa ...