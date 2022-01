Dai freaks vittoriani a David Bowie | il caso dell’Uomo Elefante

(Di domenica 2 gennaio 2022) Nell’inverno del 1885, per ovviare a una difficile situazione finanziaria, Robert Louis Stevenson accettava, su invito del suo editore Longmans, di scrivere uno shilling shocker, uno di quei racconti del mistero che si vendevano, appunto, per uno scellino (shilling). Traendo ispirazione da un incubo, concepì la storia del Dr. Jekyll e del suo alter ego Mr. Hyde, che ottenne un grandissimo successo e offrì al pubblico uno dei più fortunati miti dell’epoca tardo-vittoriana. Tra le icone durature di quel tempo, … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

MemoriaLiquida : @LuKakkLP @tenniscrochet @Silvy6701 Cioè dai... tu retwitti mosca, doluccia, bel pietro e altri freaks e il coglion… - 6onica : @ppiersante Non ascolto la trasmissione ma ho approfittato di un thread qui sotto per capirne di più. Lo schifo tot… -

Ultime Notizie dalla rete : Dai freaks

Il Manifesto

...della rinascita del cinema italiano che ha presentato al suo pubblico film inconsueti come... da un'epoca a un'altra, in un tempo liquido che vaprimi anni '70 fino a un futuro prossimo. È ...Coppiamodi gentili, Susan (Colman) e Christopher Edwards (Thewlis) sono in fuga dalla realtà ... E con il vincitore del David di Donatello Claudio Santamaria (Out, Gli anni più belli, Lo ...Diabolik e Freaks Out, quale sarà il nuovo corso del cinema italiano ? Dobbiamo aspettarci altre pellicole del genere ?