Concorso Ripam 2293 diplomati, bando in Gazzetta: come partecipare

Nuovo Concorso Ripam per diplomati: nella Gazzetta Ufficiale n. 104 del 31 dicembre 2021 è stato pubblicato il bando di Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di complessivi 2293 posti di personale non dirigenziale di area seconda, a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero dell'interno, del Ministero della cultura e dell'Avvocatura dello Stato. come si legge nel bando, il 30 per cento dei posti è riservato ai volontari in ferma breve e ferma prefissata delle Forze armate congedati senza demerito ovvero durante il periodo di rafferma, ai volontari in servizio permanente, nonché agli ufficiali di complemento in ...

