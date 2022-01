Classifica camion Dakar 2022 | in testa dopo il prologo Eduard Nikolaev

Leggi su oasport

(Di sabato 1 gennaio 2022) Poker della Kamaz – Master tra iallaneltra Jeddah ed Ha’Il, con la speciale di 19 km: il quattro volte vincitore, tornato in garaun anno di stop, ha impiegato 13’01” per prendere il controllo della. Battuti i compagni di squadra, ovvero il detentore del titolo Dmitry Sotnikov, il campione 2020 Andrey Karginov, ed il secondoto delle ultime due edizioni Anton Shibalov. In casa Italia si17° Claudio Bellina, mentre giunge 43° Cesare Rickler del Mare a 18’05”. L’ordine d’arrivo odierno, ovviamente, rispecchia anche lagenerale. Dei 56 partecipanti annunciati, tutti hanno preso il via ed hanno concluso le loro ...