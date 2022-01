Capodanno, i divieti non fermano i botti: feriti in tutta Italia. A Napoli 40enne colpito da proiettile vagante (Di sabato 1 gennaio 2022) Capodanno, i divieti non fermano i botti in tutta Italia. Ma spetta a Napoli il bilancio più amaro: 9 feriti, compreso un uomo colpito al petto da un proiettile vagante… I divieti non hanno intimidito i molti che, anche quest’anno, hanno festeggiato il 31 dicembre con botti e petardi che, puntualmente, anche oggi fanno registrare il rituale bollettino di feriti che si impone tra le notizie del primo dell’anno. Specie a Napoli, dove mortaretti e fuochi d’artificio hanno salutato il 2022 tra fuochi e fiamme, nonostante l’ordinanza emessa dal sindaco Gaetano Manfredi li vietasse. botti di Capodanno: a ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 1 gennaio 2022), inonin. Ma spetta ail bilancio più amaro: 9, compreso un uomoal petto da un… Inon hanno intimidito i molti che, anche quest’anno, hanno festeggiato il 31 dicembre cone petardi che, puntualmente, anche oggi fanno registrare il rituale bollettino diche si impone tra le notizie del primo dell’anno. Specie a, dove mortaretti e fuochi d’artificio hanno salutato il 2022 tra fuochi e fiamme, nonostante l’ordinanza emessa dal sindaco Gaetano Manfredi li vietasse.di: a ...

