Calcio: Kovac verso esonero, Clement sarà nuovo allenatore Monaco (Di sabato 1 gennaio 2022) Il club del Principato avrebbe già l'accordo col tecnico oggi al Bruges MONTE CARLO (Monaco) - Ai titoli di coda l'avventura di Niko Kovac sulla panchina del Monaco. Secondo la stampa francese, la ... Leggi su sport.tiscali (Di sabato 1 gennaio 2022) Il club del Principato avrebbe già l'accordo col tecnico oggi al Bruges MONTE CARLO () - Ai titoli di coda l'avventura di Nikosulla panchina del. Secondo la stampa francese, la ...

Advertising

MichaoRossit : - Lord_Kovac : @CalcioFinanza Ma cosa molto simile che due sono all'estero e non vedono i compagni da una settimana e Insigne è gu… - Lord_Kovac : RT @michibru: SE NON SAI LA DIFFERENZA TRA MARCATURA A UOMO E MARCATURA A ZONA NON TI LASCIANO PARLARE DI CALCIO AL BAR, SE NON SAI LA DIFF… -