Botti di Capodanno | 14 feriti in Campania | grave un ragazzo ad Ascoli

(Di sabato 1 gennaio 2022) Una bruttissima abitudine che non si riesce a togliere, anche se rispetto ad alcuni anni orsono il fenomeno è in deciso ridimensionamento. Nonostante i divieti imposti in diversi comuni, è di nove ...

Advertising

StefanoGuerrera : ma poi possiamo dirlo che i botti di capodanno sono proprio da sfigati? - gualtierieurope : Ho firmato l’ordinanza che vieta i botti di #Capodanno a #Roma. Tuteliamo così l’incolumità degli adulti e soprattu… - enpaonlus : I botti sono pericolosissimi anche per gli animali selvatici. La testimonianza del Centro Recupero Animali Selvatic… - Angela23763271 : RT @ciropellegrino: #Napoli , ferito al petto da proiettile vagante mentre era fuori casa a fumare una sigaretta. Probabile colpo di pistol… - davided81 : Quante dita saltate stanotte per i botti? #Capodanno #Capodanno2022 #BuonAnno -

Ultime Notizie dalla rete : Botti Capodanno

dinonostante i divieti, feriti anche ad Andria. In molti non hanno rinunciato al 'tradizionale', quanto cattivo, appuntamento con lo sparo dei petardi. Nella prima notte del 2022 due ......la Campania E' di quattordici feriti in totale il bilancio complessivo della notte diin ..., giovane gravemente ferito in provincia di Ascoli Un giovane è rimasto ferito dai petardi che, ...Taranto - CAPODANNO: KYMA AMBIENTE IN POCHE ORE RIPULISCE LE STRADE TARANTINE. 01/01/2022. CAPODANNO: KYMA AMBIENTE IN POCHE ORE RIPULISCE LE STRADE TARANTINE Squadre in azione do ...Un bilancio pesante quello della notte di Capodanno appena trascorsa. Diversi feriti in Puglia, con episodi piuttosto gravi, quali la perdita delle mani o mutilazioni parziali agli arti superiori ...