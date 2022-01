Bonus rubinetti prorogato fino al 2023: i requisiti per ottenerlo (Di sabato 1 gennaio 2022) Il Governo ha prorogato il Bonus rubinetti fino al 2023, un emendamento della manovra 2022 ha previsto un estensione della misura: i dettagli Bonus idrico (Fonte: Pixabay)Il Governo ha prorogato il Bonus idrico con la prossima Legge di Bilancio, l’estensione della misura è prevista da un emendamento alla Manovra 2022. Tuttavia non ci sarà alcun rifinanziamento immediato dell’incentivo e perciò sarà disponibile fino ad esaurimento fondi nel 2022, mentre per il 2023 verranno stanziati 1,5 milioni di euro. L’incentivo resterà in vigore fino al 31 dicembre 2023, e rappresenta un credito d’imposta sulle spese sostenute nell’anno precedente per l’acquisto e l’installazione ... Leggi su vesuvius (Di sabato 1 gennaio 2022) Il Governo hailal, un emendamento della manovra 2022 ha previsto un estensione della misura: i dettagliidrico (Fonte: Pixabay)Il Governo hailidrico con la prossima Legge di Bilancio, l’estensione della misura è prevista da un emendamento alla Manovra 2022. Tuttavia non ci sarà alcun rifinanziamento immediato dell’incentivo e perciò sarà disponibilead esaurimento fondi nel 2022, mentre per ilverranno stanziati 1,5 milioni di euro. L’incentivo resterà in vigoreal 31 dicembre, e rappresenta un credito d’imposta sulle spese sostenute nell’anno precedente per l’acquisto e l’installazione ...

Advertising

marsthvy : RT @87miste: Pensa vivere in uno Stato che dà il bonus rubinetti e docce ma fa saltare quello sullo psicologo, come se dopo due anni in que… - ME0WR0CKSTAR : RT @87miste: Pensa vivere in uno Stato che dà il bonus rubinetti e docce ma fa saltare quello sullo psicologo, come se dopo due anni in que… - __g414__ : RT @StalkerAnsya: Il supporto psicologico no sia mai perché ci sono cose più importanti a cui pensare, tipo la proroga del bonus rubinetti - yourpocketorn : RT @StalkerAnsya: Il supporto psicologico no sia mai perché ci sono cose più importanti a cui pensare, tipo la proroga del bonus rubinetti - yourpocketorn : RT @iamjohnlan: Hanno letteralmente approvato il BONUS RUBINETTI e non il bonus per la psicoterapia ma dove vogliamo andare siamo un paese… -