Altre quattro regioni in giallo da lunedì: ecco le regole (Di sabato 1 gennaio 2022) Da lunedì 3 gennaio quattro regioni passano in zona gialla. Si tratta di Lombardia, Lazio, Sicilia e Piemonte. Le quattro regioni si aggiungono a Calabria, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Marche, ... Leggi su video.gazzetta (Di sabato 1 gennaio 2022) Da3 gennaiopassano in zona gialla. Si tratta di Lombardia, Lazio, Sicilia e Piemonte. Lesi aggiungono a Calabria, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Marche, ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Con il 2022 arriva l'ennesimo aggiornamento delle misure anti-Covid, per far fronte alla quarta ondata del virus e… - lillydessi : Covid, da lunedì 3 gennaio altre quattro Regioni in zona gialla - TGCOM - Hipatia36538162 : RT @ElioLannutti: Covid, da lunedì 3 gennaio altre quattro Regioni in zona gialla: le nuove regole del governo degli incapaci - LuisellaLuis : RT @ElioLannutti: Covid, da lunedì 3 gennaio altre quattro Regioni in zona gialla: le nuove regole del governo degli incapaci - Marilenapas : RT @Agenzia_Ansa: Con il 2022 arriva l'ennesimo aggiornamento delle misure anti-Covid, per far fronte alla quarta ondata del virus e al dil… -