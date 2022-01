(Di sabato 1 gennaio 2022) “Parma Calcio 1913 porge le più sentite condoglianze alla famiglia, per la scomparsa di. Con lui i gialloblù hanno conquistato i trofei nazionali e internazionali della storia del Club (3 Coppe Italia, una Coppa delle Coppe, 2 Coppe Uefa, una Supercoppa Europea e una Supercoppa Italiana)”. Così il Parma calcio, attraverso le pagine del sito ufficiale, ricorda, scomparso oggi all’età di 83 anni. Se ne va così una parte importante della nostra imprenditoria degli anni Ottanta-Novanta. Una storia caratterizzata da un grado elevatissimo di innovazione ma anche da pericolose operazioni finanziarie che portarono poi al crac nel 2003 della Parmalat.Presidente … L'articolo proviene da Gli Eroi del Calcio.

Advertising

francobus100 : Addio a Calisto Tanzi, l'ex patron della Parmalat - paninoelistino : Sull’altare con l’industria Parmalat e il Parma calcio, nella polvere con i Bond Parmalat. La finanza stava già com… - IzzoEdo : RT @FarodiRoma: Addio a Calisto Tanzi, imprenditore cattolico assai vicino al cardinale Casaroli - sassuolino : RT @LaStampa: Addio a Calisto Tanzi: il grande visionario tra calcio, tv e il crac Parmalat - FarodiRoma : Addio a Calisto Tanzi, imprenditore cattolico assai vicino al cardinale Casaroli -

Ultime Notizie dalla rete : Addio Calisto

Prima che il suo nome fosse associato al terribile crac della Parmalat,Tanzi, morto oggi a 83 anni nella sua Parma, era considerato un brillante esponente della finanza cattolica, tanto che il segretario di Stato della Santa Sede, il prestigioso card. Agostino ...Come ricordato da Silvio Marvisi , sulle colonne de 'La Repubblica' , il 29 giugno 2009 , 'fraTanzi, la Bonatti e l'Avellino Calcio vi sarebbe stato un legame. Non è ancora chiaro il motivo ...Prima che il suo nome fosse associato al terribile crac della Parmalat, Calisto Tanzi, morto oggi a 83 anni nella sua Parma, era considerato un brillante esponente della finanza cattolica, tanto che i ...Oggi LE CONDOGLIANZE DEL PARMA CALCIO 1913 PER LA SCOMPARSA DI CALISTO TANZI Parma Calcio 1913 (Oggi) - Parma, 1 Gennaio 2022 – Parma Calcio 1913 porge le più sentite condoglianze alla famiglia Tanzi, ...