Variante Omicron | Rezza | “Super contagiosa | rispettare regole e fare booster”

Advertising

ladyonorato : A fronte di queste risultanze scientifiche, il governo #Draghi impone supergreenpass per tutti i trasporti. Cioè va… - you_trend : Con la variante Omicron stanno aumentando esponenzialmente i casi, ma i ricoveri in terapia intensiva e i decessi s… - fanpage : Preoccupa sempre di più la diffusione della variante Omicron nel nostro Paese. La curva dei contagi si impenna e la… - Naz_Pontedera : Pisa, la variante Omicron dimezza la capienza all’Arena - Marcomarcel11 : @MorMattia @ItaliaViva ?? ?? ?? ?? Con la variante omicron pare non serva un cazzo vaccinarsi. Cosi pare.... -

Ultime Notizie dalla rete : Variante Omicron

L'aumento dei contagi e la diffusione dellahanno in parte cambiato le carte in tavola all'ultimo momento. Come era già successo, peraltro, per i viaggi: chi torna o viene in Italia ...L'impennata dei contagi dovuta alla, con il nuovo record di casi giornalieri in Italia (sfiorati i 130mila in 24 ore), sembra non arrestarsi. Ma il picco potrebbe essere vicino e tra qualche settimana, se non giorno, ...Anche nel giorno della Vigilia di Capodanno, il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca è intervenuto nella consueta diretta del venerdì pomeriggio per fare il punto della situazione sui co ...Da 7.500 spettatori a meno di cinque mila. L’Arena torna a restringersi per effetto della variante Omicron e del nuovo decreto approvato due giorni fa dal consigli dei ministri che riporta il livello ...