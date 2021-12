Tottenham, Conte: “Grandissima stima per Ranieri, tecnico straordinario” (Di venerdì 31 dicembre 2021) “C’è Grandissima stima per l’uomo, nei confronti di Claudio. C’è amicizia e stima reciproca al di fuori del campo, con le famiglie. Ha fatto qualcosa di straordinario, vincendo con il Leicester, dimostrando a tutti che tipo di allenatore è. In Italia a parte il Milan ha allenato tutte le squadre top. Questo fa capire il suo livello di esperienza e di carisma, che ha sempre voglia di misurarsi, anche adesso tornando in Inghilterra”. Così Antonio Conte parla di Claudio Ranieri, suo prossimo avversario in campo nella sfida di Premier League che inaugura il 2022 di Watford e Tottenham, in programma sabato 1 gennaio alle ore 16:00 al Vicarage Road. Il tecnico leccese ha poi aggiunto: “Incrocio le dita perché l’anno scorso mi ha battuto; all’andata mi ha ... Leggi su sportface (Di venerdì 31 dicembre 2021) “C’èper l’uomo, nei confronti di Claudio. C’è amicizia ereciproca al di fuori del campo, con le famiglie. Ha fatto qualcosa di, vincendo con il Leicester, dimostrando a tutti che tipo di allenatore è. In Italia a parte il Milan ha allenato tutte le squadre top. Questo fa capire il suo livello di esperienza e di carisma, che ha sempre voglia di misurarsi, anche adesso tornando in Inghilterra”. Così Antonioparla di Claudio, suo prossimo avversario in campo nella sfida di Premier League che inaugura il 2022 di Watford e, in programma sabato 1 gennaio alle ore 16:00 al Vicarage Road. Illeccese ha poi aggiunto: “Incrocio le dita perché l’anno scorso mi ha battuto; all’andata mi ha ...

