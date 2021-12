Spari davanti all’ufficio postale | guardia giurata picchiata e rapinata

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 31 dicembre 2021) Fregene. Un colpo di pistola esploso in mattinata, in pieno orario di lavoro. Tanta la paura tra gli astanti, e per fortuna nulla di più. Il proiettile non ha colpito nessuno tra i presenti. E’ successo nella mattinata di oggi,alle poste di Fregene. Qui quattro uomini a bordo di un Suv hanno fatto bruscamente irruzione armati di pistola. Leggi anche: Macabra scoperta a Fregene: cadavere di un uomo sulla spiaggia Operazione ”Posta” a Fregene Erano tutti vestiti di nero e passamontagna, e hanno rapinato unache era di turno, mentre scaricava i soldi fuori dal presidio. Quando lasi è sentita aggredita alle spalle, ha deflagrato il colpo di pistola senza colpire nessuno. A quel punto i ...