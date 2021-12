Scuola e quarantene | le Regioni compatte chiedono il cambio delle regole | “Se due positivi in classe | dad per i non vaccinati”

(Di venerdì 31 dicembre 2021) Prende sempre più piede l’ipotesi, anticipata da ilfattoquotidiano.it, di unnorme per ledegli studenti in vista della riapertura di gennaio. Stamattina, su richiesta dei governatori, il presidente del Friuli Venezia Giulia e a capo della Conferenza, Massimiliano Fedriga ha incontrato i ministri dell’Istruzione Patrizio Bianchi e della Salute Roberto Speranza, mettendo sul tavolo una proposta che ha l’obiettivo di alleggerire l’attuale protocollo del 3 novembre scorso eliminando i tamponi, per i, da fare in caso di presenza di uno o piùin. Una soluzione che va incontro alle Asl che non riescono più a reggere la massa di test da processare a fronte dell’aumento dei ...

... sulla falsariga di quanto è stato fatto con l'ultimo decreto, alleggeriscano anche il mondo dellasul fronte dei protocolli, dellee dei tamponi attualmente previsti. Si tratta di ...Bianchi e la tutela dellain presenza Per il ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi la ... Tra le nuove norme sulledegli studenti proposte dalle Regioni, l'ipotesi, relativa alle ...“È prioritario ridurre l’area dei non vaccinati e allargare ancora quella dei vaccinati per non sovraccaricare gli ospedali”, è invece la posizione di Speranza. Non cambierebbe invece la situazione in ...Scuola: per la quarantena degli studenti dovrebbero cambiare le regole nel 2022 con il rientro dalle vacanze. Le ipotesi durante l'incontro di questa mattina tra Regioni e ministeri.