Quarantena e Super Green pass, le nuove regole che entrano in vigore (Di venerdì 31 dicembre 2021) Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto legge adottato dal Consiglio dei ministri entrano in vigore oggi, venerdì 31 dicembre, le nuove regole per la Quarantena e il Super Green pass. Sempre oggi è stata emanata la circolare del ministero della Salute con gli aggiornamenti sulle misure di Quarantena e isolamento in seguito alla diffusione della nuova variante Omicron. Cosa cambia? Niente Quarantena per i soggetti asintomatici che abbiano ricevuto la dose booster, o abbiano completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti, o siano guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti, con obbligo di indossare mascherine tipo FFP2 per almeno 10 giorni. Il periodo di auto-sorveglianza ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 31 dicembre 2021) Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto legge adottato dal Consiglio dei ministriinoggi, venerdì 31 dicembre, leper lae il. Sempre oggi è stata emanata la circolare del ministero della Salute con gli aggiornamenti sulle misure die isolamento in seguito alla diffusione della nuova variante Omicron. Cosa cambia? Nienteper i soggetti asintomatici che abbiano ricevuto la dose booster, o abbiano completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti, o siano guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti, con obbligo di indossare mascherine tipo FFP2 per almeno 10 giorni. Il periodo di auto-sorveglianza ...

