Papa Francesco | a sorpresa assiste ma non presiede il Te Deum

Città del Vaticano, 31 dicembre 2021 -era presente nella basilica vaticana, ha presenziato ai Vespri, con il Te Deum per ringraziare per l'anno appena concluso, ma non ha presieduto la celebrazione . Al suo posto ha ...è andato giù duro: 'Una citta accogliente e fraterna non si riconosce dalla 'facciata', dai bei discorsi, dagli eventi altisonanti. No. Si riconosce dall'attenzione quotidiana, '...Città del Vaticano, 31 dicembre 2021 - Papa Francesco era presente nella basilica vaticana, ha presenziato ai Vespri, con il Te Deum per ringraziare per l'anno appena concluso, ma non ha presieduto la ...Il pontefice ha parlato della Capitale nell'omelia dei Vespri: "Una città accogliente e fraterna non si riconosce dalla facciata" - ha ammonito ...