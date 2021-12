Operazione antidroga della GdF di Gioia Tauro | sequestrate oltre 3 tonnellate di cocaina

Advertising

CosenzaChannel : Omicidio nel Vibonese: la vittima Giuseppe De Masi era nota alle forze dell'ordine perché coinvolto nell’operazione… - wganapini : Gioia Tauro Operazione antidroga Sequestrate oltre 3 tonnellate di cocaina - CDNewsCalabria : Operazione antidroga: sequestrate oltre 3 tonnellate di cocaina - infoitinterno : Operazione antidroga nel porto di Gioia Tauro, sequestrata oltre 3 tonnellate di cocaina - corrierelamezia : Operazione antidroga nel porto di Gioia Tauro, sequestrata oltre 3 tonnellate di cocaina -

Ultime Notizie dalla rete : Operazione antidroga

GdF

La vittima era titolare di un'impresa di movimento terra e di un autolavaggio e aveva precedenti di polizia: in passato, infatti, era stato coinvolto nell''Ghost', condotta dalla ...La vittima era un piccolo imprenditore nel settore del movimento terra e in passato era stato coinvolto nell''Ghost' condotta dalla squadra mobile di Vibo. Secondo le prime ...Un uomo di 40 anni, G.D.M, residente a Sorianello, un piccolo comune della provincia di Vibo Valentia in Calabria, è stato ucciso a colpi di arma da fuoco davanti a un ...Un uomo di 40 anni, G.D.M, residente a Sorianello, un piccolo comune della provincia di Vibo Valentia in Calabria, è stato ucciso a colpi di arma da fuoco davanti a un ...