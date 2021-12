Napoli, Osimhen non giocherà la Coppa d'Africa (Di venerdì 31 dicembre 2021) Victor Osimhen non parteciperà alla Coppa d'Africa con la Nigeria. L'attaccante del Napoli è in Nigeria ed ha il Covid da ieri, con una positività emersa quando stava per partire in aereo per Napoli ... Leggi su sport.tiscali (Di venerdì 31 dicembre 2021) Victornon parteciperà allad'con la Nigeria. L'attaccante delè in Nigeria ed ha il Covid da ieri, con una positività emersa quando stava per partire in aereo per...

sscnapoli : ?? La SSC Napoli comunica che il giocatore Victor Osimhen è risultato positivo, asintomatico, al Covid-19 durante l'… - FBiasin : Positivi in #SerieA al momento: ATALANTA: 2 gruppo squadra. EMPOLI: 3 gruppo squadra. FIORENTINA: 1 giocatore. GEN… - Gazzetta_it : Dalla Nigeria: 'Osimhen rinuncia alla Coppa d'Africa'. Il Napoli aspetta conferme - DaniLazarus89 : @Gianpaolo_5 @DiMarzio Excusatio non petita... Staje sereno, Osimhen o non Osimhen, il Napoli è bravissimo a suicid… - Jgirpel : UFFICIALE. Victor Osimhen non parteciperà alla Coppa d'Africa. Con un comunicato, la Nigeria ha estromesso dai conv… -