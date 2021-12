Mattarella | discorso in piedi senza leggio dallo studio alla Palazzina

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 31 dicembre 2021) Roma, 31 dic. (Adnkronos) -in, come lo scorso anno, quando parlò con sullo sfondo il cortile d'onore del Quirinale. Anche quest'anno il Presidente della Repubblica, Sergio, nel messaggio di fine anno, si è rivolto agli italiani non da seduto, quasi a voler simboleggiare anche visivamente la voglia di ripartenza. E lo ha fatto in maniera ancora più informale, evitando ile scegliendo come location lonelladel Fuga, quella dove risiede e dove svolge l'attività quotidiana. Alle spalle le bandiere italiana, europea e quella con il simbolo presidenziale, sullo sfondo, visibili dfinestra, i giardini del Quirinale.