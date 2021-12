Masterchef 11 | le pagelle La chef stellata è cattivissima | domina Elena

Leggi su huffingtonpost

(Di venerdì 31 dicembre 2021) Doveva essere una favola, ma non lo è stata per tutti. Il tema della prima serata ha messo a posto un po’ di cose nella Masterclass.la 54enne milanese, ex pr ora casalinga, che sembrava avere un po’ la testa fra le nuvole ha vinto tutte le tre prove, evitando pure il primo pressure stagionale dedicato ai panini gourmet (ma senza pane). Più della Mistery, è stato difficile l’Invention Test con ladel Café Suisse di Bex (Svizzera) Marie Robert. Prova di pasticceria in esterna (è una novità assoluta), nel cortile della Reggia di Monza, con dolci da forno e da cucchiaio. Una sola eliminazione (Giulia), anche se meritavano di uscire almeno in due (pure Bruno, dai). Prima avevano rischiato di uscire in tre: Andrea Letizia, Federico e Bruno per non aver rispettato una regola del ...