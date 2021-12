Inter vs Liverpool, le 2 squadre a confronto (Di venerdì 31 dicembre 2021) L’Inter è rimasta a secco nelle ultime due partite disputate contro il Liverpool, negli ottavi di finale del 2008. Inter e Liverpool si sono affrontate quattro volte in competizioni europee: l’Inter ha vinto in una sola occasione, nel 1965, perdendo le altre tre volte. L’Inter è stata eliminata in tre delle ultime quattro occasioni in cui ha affrontato squadre inglesi in una fase a eliminazione diretta, passando il turno nel 2009/10 contro il Chelsea. Il Liverpool ha vinto due delle ultime tre partite contro squadre italiane (1P), tanti successi quanti nelle precedenti sei (1N, 3P). Leggi su footdata (Di venerdì 31 dicembre 2021) L’è rimasta a secco nelle ultime due partite disputate contro il, negli ottavi di finale del 2008.si sono affrontate quattro volte in competizioni europee: l’ha vinto in una sola occasione, nel 1965, perdendo le altre tre volte. L’è stata eliminata in tre delle ultime quattro occasioni in cui ha affrontatoinglesi in una fase a eliminazione diretta, passando il turno nel 2009/10 contro il Chelsea. Ilha vinto due delle ultime tre partite controitaliane (1P), tanti successi quanti nelle precedenti sei (1N, 3P).

Advertising

surfasport : ?????????????? A TUCHEL NON SONO PIACIUTE LE PAROLE DI LUKAKU ?? Durante la conferenza stampa in vista del match di dopodom… - sportli26181512 : Tuchel sulle parole di Lukaku e l'Inter: 'Non mi sono piaciute': L'allenatore del Chelsea, intervenuto in conferenz… - serieAnews_com : Il tecnico del Chelsea Tuchel bacchetta Lukaku dopo le sue recenti dichiarazioni riguardanti un possibile ritorno a… - Tannhauser00 : @Wazza_CN C'è solo l'Inter!!! Tranqui vado al supermercato a Manchester con la maglia dell'Inter perché devono capi… - MarcoCerniglia5 : @Wazza_CN Sarebbe bella un Chelsea Inter in Champions dopo aver eliminato il Liverpool…con Lukaku che sbaglia spog… -