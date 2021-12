Il paradosso di Draghi. Tutti lo vogliono ma nessuno lo sposa. Sallusti, la profezia sul Quirinale (Di venerdì 31 dicembre 2021) Il presidente Sergio Mattarella esce di scena e Tutti a dire: adesso tocca a Draghi. Ma Mario Draghi, nella sua corsa al Quirinale, rischia di fare la fine di quella bella donna che Tutti vogliono ma che nessuno sposa proprio in quanto troppo bella e quindi troppo impegnativa. Perché a loro volta i partiti, nonostante i loro proclami, sono maschilisti come gli uomini di una volta: a casa e nella vita vogliono comandare loro, non dipendere dalla donna che pure amano e Draghi al Quirinale sarebbe per sette anni - anche per la sua invadenza- padrone assoluto nella casa della politica italiana. Osservazioni banali? Certo, ma attenzione che anche il potere segue logiche banali più di quanto uno si immagini, ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 31 dicembre 2021) Il presidente Sergio Mattarella esce di scena ea dire: adesso tocca a. Ma Mario, nella sua corsa al, rischia di fare la fine di quella bella donna chema cheproprio in quanto troppo bella e quindi troppo impegnativa. Perché a loro volta i partiti, nonostante i loro proclami, sono maschilisti come gli uomini di una volta: a casa e nella vitacomandare loro, non dipendere dalla donna che pure amano ealsarebbe per sette anni - anche per la sua invadenza- padrone assoluto nella casa della politica italiana. Osservazioni banali? Certo, ma attenzione che anche il potere segue logiche banali più di quanto uno si immagini, ...

