Gas | sfilza di ribassi ad Amsterdam | record da 7 anni

Andamento analogo a Londra dove il gas cede il 12,35% a 190 pence per therm. La sfilza di ribassi è stata innescata dalla notizia che diverse navi statunitensi che trasportano gas naturale liquefatto ...
Salgono a otto le sedute di ribassi consecutivi per il gas ad Amsterdam, benchmark di riferimento per il prezzo in Europa. Anche oggi i future registrano un forte calo, perdendo l'11,3% a 77,4 euro al ...