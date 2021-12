Fi | Berlusconi sente Putin | confronto su principali temi internazionali**

(Di venerdì 31 dicembre 2021) Roma, 31 dic. (Adnkronos) – Il presidente di Forza Italia, Silvio, ha avuto una “lunga e cordiale” telefonata con il presidente della Federazione Russa, Vladimir. Oltre agli auguri per l’inizio del nuovo anno, i due leader, riferisce una nota, si sono scambiati opinioni suidi politica internazionale. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

... Fascina parla e detta la linea aIl Cavaliere ha avuto il Covi a settembre del 2020, quando è stato a lungo ricoverato all'ospedale San Raffaele di Milano. Da mesi ormaisi sottopone a ...... e portano la firma dianche le " poche " soddisfazioni per il centrodestra venute dalla tornata ... In vista delle elezioni per il Colle, inoltre, l'unico candidato "esplicito" è Silvio, ...Roma, 31 dic. (LaPresse) - Il presidente Silvio Berlusconi ha avuto una lunga e cordiale telefonata con il presidente della Federazione Russa, Vladimir Putin.Sono risultati positivi al Covid alcuni dei dipendenti di Villa San Martino, la residenza di Silvio Berlusconi ad Arcore. (ANSA) ...