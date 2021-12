Brutte notizie per Mourinho: dal 10 Gennaio non potrà giocare! (Di venerdì 31 dicembre 2021) Brutte notizie per Mourinho! Secondo il Corriere dello Sport l’allenatore portoghese dovrà fare a meno di un calciatore a partire dal 10 Gennaio. Il soggetto in questione è Smalling, il difensore giallorosso dal prossimo anno non potrà più scendere in campo; i motivi sono riconducibili alle nuove disposizioni della Lega calcio che prevedono l’allontanamento dai campi a tutti i giocatori non vaccinati, per evitare l’ulteriore aumento dei contagi. Smalling, Roma, No vaxL’ex Manchester United, essendo ”No vax”, non potrà dunque giocare per la sua squadra a partire dalla sfida contro il Cagliari in programma il 16 Gennaio, almeno che non decida di vaccinarsi. Piero Inferrera Leggi su rompipallone (Di venerdì 31 dicembre 2021)per! Secondo il Corriere dello Sport l’allenatore portoghese dovrà fare a meno di un calciatore a partire dal 10. Il soggetto in questione è Smalling, il difensore giallorosso dal prossimo anno nonpiù scendere in campo; i motivi sono riconducibili alle nuove disposizioni della Lega calcio che prevedono l’allontanamento dai campi a tutti i giocatori non vaccinati, per evitare l’ulteriore aumento dei contagi. Smalling, Roma, No vaxL’ex Manchester United, essendo ”No vax”, nondunque giocare per la sua squadra a partire dalla sfida contro il Cagliari in programma il 16, almeno che non decida di vaccinarsi. Piero Inferrera

