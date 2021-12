Volley, Superlega 15° giornata e recuperi. Trento e Modena: vittorie preziose nella corsa al terzo posto (Di giovedì 30 dicembre 2021) La Itas Trentino conferma il terzo posto al termine del girone di andata battendo 3-0 (25-22, 25-18, 28-26) in trasferta l’Allianz Milano nel recupero della penultima giornata di andata. Non molla, però, la Leo Shoes Perkinelmer Modena che si impone con un secco 3-0 (25-18, 25-22, 25-21) tra le mura amiche nel recupero della prima di ritorno contro Monza che rischia di perdere l’opposto Grozer, uscito nel finale del secondo set per un infortunio muscolare. Successo in rimonta, invece, nello spareggio a cavallo tra zona salvezza e zona play-off, per la Kioene Padova che ba battuto 3-2 (25-17, 22-25, 17-25, 37-35, 15-11) la Top Volley Cisterna al termine di un match molto combattuto che permette ai veneti di restare avanti in classifica rispetto ai laziali. La Leo Shoes Perkinelmer ... Leggi su oasport (Di giovedì 30 dicembre 2021) La Itas Trentino conferma ilal termine del girone di andata battendo 3-0 (25-22, 25-18, 28-26) in trasferta l’Allianz Milano nel recupero della penultimadi andata. Non molla, però, la Leo Shoes Perkinelmerche si impone con un secco 3-0 (25-18, 25-22, 25-21) tra le mura amiche nel recupero della prima di ritorno contro Monza che rischia di perdere l’opGrozer, uscito nel finale del secondo set per un infortunio muscolare. Successo in rimonta, invece, nello spareggio a cavallo tra zona salvezza e zona play-off, per la Kioene Padova che ba battuto 3-2 (25-17, 22-25, 17-25, 37-35, 15-11) la TopCisterna al termine di un match molto combattuto che permette ai veneti di restare avanti in classifica rispetto ai laziali. La Leo Shoes Perkinelmer ...

