Un atto del Senato prova che i vaccini sono sperimentali e pericolosi per i bambini? No, ma i No vax ci provano (Di giovedì 30 dicembre 2021) Circolare la narrazione in base alla quale il Senato, e di riflesso il Governo, avrebbe riconosciuto fin dall’estate scorsa che i vaccini contro il nuovo Coronavirus approvati in Europa sarebbero «sperimentali». La fonte è un documento del Senato della Repubblica, apparso il 16 giugno 2021 come «atto di Sindacato Ispettivo n° 1-00388». Ma il testo non ha valenza scientifica e non è un documento che rappresenta il pensiero del Senato della Repubblica o del Governo italiano. Per chi ha fretta: Il Senato, o il Governo, non ha presentato a giugno un documento contro la vaccinazione pediatrica. La fonte principale è un appello presentato da 13 parlamentari di opposizione. Nel merito il documento non è supportato da alcuna prova sui ... Leggi su open.online (Di giovedì 30 dicembre 2021) Circolare la narrazione in base alla quale il, e di riflesso il Governo, avrebbe riconosciuto fin dall’estate scorsa che icontro il nuovo Coronavirus apti in Europa sarebbero «». La fonte è un documento deldella Repubblica, apparso il 16 giugno 2021 come «di Sindacato Ispettivo n° 1-00388». Ma il testo non ha valenza scientifica e non è un documento che rappresenta il pensiero deldella Repubblica o del Governo italiano. Per chi ha fretta: Il, o il Governo, non ha presentato a giugno un documento contro la vaccinazione pediatrica. La fonte principale è un appello presentato da 13 parlamentari di opposizione. Nel merito il documento non è supportato da alcunasui ...

