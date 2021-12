Supercoppa verso il caos biglietti | la Lega frena Juve e Inter | «Per ora nessun rinvio»

(Di giovedì 30 dicembre 2021) La finale ditranon verrà rimandata e si giocherà il 12 gennaio alle 21 allo stadio Meazza di Milano. È quanto deciso dallaSerie A che tuttavia, per la decisione definitiva, ha rimandato l’ultima parola al Consiglio di. Nelle ultime orentus hanno infatti espresso diverse perplessità sullo svolgimento della partita a causa dell’emergenza Covid e delle ultime misure relative alle capienze per gli spettatori, introdotte ieri nel decreto Covid del Governo. Dopo la decisione dell’esecutivo di ridurre la capienze degli stadi dal 75 al 50 per cento, almeno fino alla fine dello stato di emergenza (31 marzo, ndr), si è dovuta sospendere la vendita deiper la partita al Meazza. Ed essendo stati ...

I dirigenti di Inter e Juve sono d'accordo sul posticipo della finale di. Tra le ipotesi fatte dai due club c'è quella di disputare la partita alla fine del campionato di Serie A, dopo il ...La Lega di serie A ha stoppato la vendita dei posti per Inter - Juve, lain programma il ... andarel'obbligatorietà delle vaccinazioni. Sciocco e miope è chi afferma che sarebbe un ...ASCOLTA L’ex attaccante del Milan Jeremy Menez è pronto a chiudere la sua avventura alla Reggina in Serie B. Le ultime Jeremy Menez pronto a lasciare la Reggina. Il giocatore francese, come riportato ...Supercoppa Italiana, Inter e Juventus chiedono il rinvio. La curva dei contagi, in preoccupante aumento, suggerisce ai due club di differire la disputa ...