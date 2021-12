Serie A, è Calhanoglu il giocatore di dicembre per l’AIC (Di giovedì 30 dicembre 2021) L’Associazione italiana calciatori ha eletto Hakan Calhanoglu come calciatore del mese di dicembre: trionfa l’interista L’Associazione italiana calciatori ha eletto Hakan Calhanoglu come calciatore del mese di dicembre. ?? @hakanc10 votato dai colleghi come MVP del mese di dicembre per la Serie A ???#aicmvp #calciatoredelmeseaic #Calhanoglu #noisiamocalcio pic.twitter.com/PbV0ztlWTe— AIC Assocalciatori (@assocalciatori) December 30, 2021 I colleghi del turco lo hanno votato come MVP del mese, visto quanto fatto vedere con la maglia dell’Inter nelle ultime uscite. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 30 dicembre 2021) L’Associazione italiana calciatori ha eletto Hakancome calciatore del mese di: trionfa l’interista L’Associazione italiana calciatori ha eletto Hakancome calciatore del mese di. ?? @hakanc10 votato dai colleghi come MVP del mese diper laA ???#aicmvp #calciatoredelmeseaic ##noisiamocalcio pic.twitter.com/PbV0ztlWTe— AIC Assocalciatori (@assocalciatori) December 30, 2021 I colleghi del turco lo hanno votato come MVP del mese, visto quanto fatto vedere con la maglia dell’Inter nelle ultime uscite. L'articolo proviene da Calcio News 24.

