Saman Abbas, cercando nel fiume emerge una novità: di cosa si tratta? Tra ritrovamento e dubbi (Di giovedì 30 dicembre 2021) Dopo mesi di ricerche il cui esito è stato, purtroppo, vano, spunta ora la pista fluviale. Fondamentali i frammenti ossei rinvenuti adiacenti al Po, fra cui un frammento di calotta cranica Una vicenda senza fine quella di Saman Abbas, la 18enne pachistana di Novellara scomparsa misteriosamente fra il 30 aprile e il primo maggio. Attualmente indagati per omicidio i famigliari della giovane: lo zio 33enne Danish Hasnain, ritenuto l’esecutore materiale del reato, i genitori e i due cugini. Fino a oggi nessuno di loro ha confessato, e dei genitori, fuggiti in Pakistan il primo maggio, non si hanno più tracce. LEGGI ANCHE => “Si alza la tensione in Pakistan”: Saman Abbas, il cerchio si stringe In questi giorni, però, arrivano delle novità importanti che riguardano dei frammenti ossei ... Leggi su periodicoitaliano (Di giovedì 30 dicembre 2021) Dopo mesi di ricerche il cui esito è stato, purtroppo, vano, spunta ora la pista fluviale. Fondamentali i frammenti ossei rinvenuti adiacenti al Po, fra cui un frammento di calotta cranica Una vicenda senza fine quella di, la 18enne pachistana di Novellara scomparsa misteriosamente fra il 30 aprile e il primo maggio. Attualmente indagati per omicidio i famigliari della giovane: lo zio 33enne Danish Hasnain, ritenuto l’esecutore materiale del reato, i genitori e i due cugini. Fino a oggi nessuno di loro ha confessato, e dei genitori, fuggiti in Pakistan il primo maggio, non si hanno più tracce. LEGGI ANCHE => “Si alza la tensione in Pakistan”:, il cerchio si stringe In questi giorni, però, arrivano delleimportanti che riguardano dei frammenti ossei ...

