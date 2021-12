Roma, senza green pass al lavoro e al bar: maxi multa e chiusura dei locali (Di giovedì 30 dicembre 2021) Continuano senza sosta i controlli effettuati sulle certificazioni verdi dai Carabinieri. Ieri, in zona Tor Bella Monaca e Torraccio di Torrenova, sono state sanzionate diverse persone per il mancato possesso del green pass. Oltre a varie multe, i militari hanno anche fatto chiudere due attività poiché i titolari consentivano ai dipendenti di lavorare nonostante non fossero muniti di certificazione verde. No green pass al lavoro e al bar: il fatto Nella giornata di ieri, nel corso di mirati controlli, volti alla verifica della normativa inerente alla certificazione verde, i Carabinieri della Compagnia di Frascati hanno contestato diverse sanzioni per un importo totale di circa 1800 euro. In particolare, i Carabinieri della Stazione di Roma Tor bella Monaca hanno ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 30 dicembre 2021) Continuanososta i controlli effettuati sulle certificazioni verdi dai Carabinieri. Ieri, in zona Tor Bella Monaca e Torraccio di Torrenova, sono state sanzionate diverse persone per il mancato possesso del. Oltre a varie multe, i militari hanno anche fatto chiudere due attività poiché i titolari consentivano ai dipendenti di lavorare nonostante non fossero muniti di certificazione verde. Noale al bar: il fatto Nella giornata di ieri, nel corso di mirati controlli, volti alla verifica della normativa inerente alla certificazione verde, i Carabinieri della Compagnia di Frascati hanno contestato diverse sanzioni per un importo totale di circa 1800 euro. In particolare, i Carabinieri della Stazione diTor bella Monaca hanno ...

